Rake sluttar som hovudtrenar for Stryn

Nyhende

Det går fram av ei pressemelding frå styret i Stryn fotball.

– Etter to år som trenar for Stryn gutar 15/16 i perioden 2016/17, teikna Geir Inge Rake ein toårskontrakt med Stryn fotball som hovudtrenar for senior herrer hausten 2017. Det vart i haust innleia samtalar i samband med at kontrakta går ut 31.10.19, og Geir Inge og Stryn fotball er no einige om at avtala ikkje vert fornya.

Geir Inge har i kontraktsperioden hatt hovudansvaret for Stryn sine herrelag i Kretsligaen og 5. divisjon samt i vinterserien junior herrer.

I løpet av sine to sesongar som seniortrenar har han sikra Stryn både gull (2017) og sølv (2018) i KM innandørs. I kretsligaen vart det 3. plass i debutsesongen 2018 og denne sesongen kjempar Stryn om 4. plassen i serien når ein kamp gjenstår. I tillegg var Stryn 2 meget nær KM-tittelen i 5. divisjon denne sesongen og enda til slutt på ein 2. plass. Stryn Fotball vil gjerne takke Geir Inge Rake for ein meget god jobb for klubben gjennom fleire år og ynskjer lukke til vidare. Ny hovudtrenar for Stryn sine herrelag neste sesong blir Øystein Hesjedal. Han tek til i jobben 01.11.19 og vil bli nærmare presentert då, går det fram av pressemeldinga.