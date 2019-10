SOFT tilrådd 1 million til nynorskhus

Nyhende

Eigarane av Sogn og Fjordane Teater (Førde kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune) har i møte dei siste par vekene vedteke å støtte teateret si deltaking i Nynorskhuset med naudsynte midlar.

Måndag vart statsbudsjettet lagt fram, og dette inneheldt ein million kroner til SOFT til å jobbe vidare med Nynorskhuset.

— Dette er viktige midlar for oss og eit tydeleg signal om at det er politisk vilje for at teateret skal vere ein del av Nynorskhuset saman med NRK Sogn og Fjordane og Firda. Det er vi enormt glade for, seier teatersjef Bodil Kvamme.

Teateret har i alle år leigd lokale i Førdehuset og ønsker å halde fram med å leige i Nynorskhuset. Også NRK Sogn og Fjordane og Firda ønsker å leige.

Ideen bak Nynorskhuset er å samle kultur og media på nynorsk under eitt tak i det som vil bli den største nynorskklynga i landet.

— Det har verdi for både Førde lokalt og det nynorske språket nasjonalt, seier styreleiar Rasmus Mo i ei pressemelding på teateret si nettside.

Han held fram:

— Sogn og Fjordane Teater er det einaste teateret i Norge som turnerer fast i eit område med store produksjonar på nynorsk. Firda er den største lokalavisa på nynorsk, og NRK Sogn og Fjordane produserer journalistikk i nynorskdrakt til heile rikskringastinga. Nynorskhuset blir eit samlande bygg for språket vårt.