Første fylkesting i Vestland

Nyhende

På det første fylkestinget for Vestland fylkeskommune f¨år å gjere, er å godkjenne valet og gjere vedtaka som stadfestar kven som blir fylkesordførar og varafylkesordførar dei neste fire åra. Frå før er det avgjort at Jon Askeland (Sp) blir fylkesordførar, medan Natalia Golis (MDG) blir fylkesvaraordførar.

65 representantar

Til saman 65 representantar tar plass i det første fylkestinget for Vestland fylkeskommne.

Det største partiet i det nye fylkestinget er Arbeiderpartiet med sine 14 mandat. Deretter følgjer Høgre med 12 mandat og Senterpartiet, partiet til den nye fylkesordføraren, med 10 mandat.

Resten av mandata fordeler seg slik: Folkeaksjonen Nei til meir bompengar 6 mandat, Framstegspartiet 6 mandat, Miljøpartiet Dei Grøne 5 mandat, Sosialistisk Venstreparti 4 mandat, Kristeleg Folkeparti 3 mandat, Venstre 2 mandat, Raudt 2 mandat og Pensjonistpartiet 1 mandat.

Til opplæringsutvalet?

Sentrale saker på det første fylkestinget vert å velje kven som skal sitje i fylkesutvalet og kontrollutvalet, kva hovudutval dei forskjellige politikarane skal sitje i og kven som skal leie dei.

Det ulike hovudutvala er hovudutval for kultur, idrett og inkludering, hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon, hovudutval for opplæring og kompetanse og hovudutval for samferdsel og mobilitet.

Fylkesutvalet har 17 medlemmer og har møte ein gong i månaden. Hovudutvala har òg møte ein gong kvar månad, men har 15 medlemmer. Kontrollutvalet fører tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegne av fylkestinget. Leiar, nestleiar og ein av medlemene i kontrollutvalet skal veljast blant fylkestinget sine medlemer.

- Godt lag frå Nordfjord

Sonja Merethe Øvre-Flo frå Stryn seier det sjølvsagt vert mykje å setje seg inn i når ein skal sitje i fylkestinget for det nye storfylket.

– Det vert også enkelte utfordringar, men eg er polsitiv og synest vi har eit godt politisk lag frå Nordfjord, seier Øvre-Flo.

I tillegg til Sonja Øvre-Flo (H) består «nordfjordbenken» av Sigurd Reksnes (Sp) og Alfred Bjørlo (V), medan Anders Hamre Sveen (R) er 2. vara til fylkestinget.

– Kva hovudutval ønskjer du å sitje i?

– Eg er føreslegen av Høgre inn i utvalet for opplæring og kompetanse, og håpar det er resultatet også etter konstituering, seier Sonja Øvre-Flo.