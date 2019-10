Trefellingsfeil gav 40.000 kr i erstatning

Nyhende

Hogsten fann stad i byrjinga av oktober i fjor då kommunen skulle rydde eit kommunalt område for å betre sikta i eit vegkryss ved eigedomen. I samband med trefellinga kom dei også i skade for å sage ned tre bjørker på Berge sin eigedom. Gjennom advokat kravde Berge erstatning for trefellinga, og særleg forholdet med auka innsyn vart drege fram. Det opphavlege kravet frå Berge sin advokat var på 107.000 kroner.