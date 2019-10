- Vi må vere sikre på at det er trygt å bu her

Nyhende

Sunde har teke kontakt med kommunen i kjølvatnet av flaumen i Olden i september. Dei er busett på Indre Skarstein og var mellom innbyggjarane som måtte evakuerast då elva Øyragrova fann vegen gjennom gardstuna. Han viser til at det har vore gjort tiltak for grova og kummen tidlegare, men at dette ikkje har fungert.