Strynesiger i serieopninga

Nyhende

Damelaget til Stryn har teke sine to første poeng i første seriekamp for sesongen. Dei starta årets 4. divisjon i handball med bortesiger mot Vik 24-26 laurdag. Til pause stod det 15-13 til heimelaget.

I ein jamn kamp stod det 24-24 tre minutt før slutt. Men Terese Vik Nygård (5 mål) og Joanna Øvre-Flo (9) sørga for at dei to siste måla i kampen gjekk i favør Stryn. Dermed kunne laget juble for alle poenga.

- Ein hard kamp med tøffe duellar, seier trenar for damelaget til Stryn, Oddny Grete Njøten.

No går turen over Sognefjorden til endå ein kamp. Snart møter stryningane Syril på Leikanger. Ein kamp som blir streama direkte via på www.fjordingen.no