Johan Olav satsar friskt

Nyhende

Johan Olav er kanskje «arveleg belasta», med ein far og bestefar som driv Jernia, ei mor som driv frisørsalong i Hornindal, og onklar med eigne firma. Då er det kanskje ikkje så rart at Johan Olav Parr Flo også ville starte for seg sjølv ein gong, trass sin unge alder.