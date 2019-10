Helsepersonell skal ha tilbod om gratis vaksine

Helsepersonell med pasientkontakt skal ha tilbod om gratis influensavaksine. Dette opplyser Fylkesmannen i Vestland, og viser til at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet seier at kommunar og helseføretak må sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbod om gratis vaksine.