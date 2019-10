Lange vogntog

Nyhende

For godt og vel to veker sidan gjennomførte Thor Tenden Transport ein demonstrasjonstur med eit 33 meter langt vogntog mellom Lillestrøm og Oslo. Konseptet er at to semihengarar vert kopla etter kvarandre etter trekkvogna. Vinsten er at duo-vogntoget får med dobbelt så mykje last som ein vanleg semitrailer. Det betyr eitt vogntog på vegen i staden for to. Ein vinst for miljøet og for trafikkbildet i form av færre vogntog. For transportør og kunde vil det bety lågare kostnader.