Meir utfordrande barnebane

Nyhende

– Dette er gjort for å få ei slags mellombane. Vi har ei nybyrjarbane og ei som veldig flott til eldre ungdom og vaksne, men har mangla eit mellomsteg. Så for å halde på rekrutteringa, og sikre at ikkje nokon går seg leide på den vesle bana, så har vi denne for syklar med 50-85 kubikk. Her kan dei trene på litt meir utfordrande bane, før dei går opp på den store, seier Torbjørn Teigen i motorsportklubben.