Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll på riksveg 15 ved Kjøs bru fredag. Her var det kontroll av køyre- og kviletid og vekt for tunge køyretøy. Ein førar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Eit køyretøy var for tungt, og dette førte til eit gebyr på 3800 kroner. Ein førar måtte sikre lasta betre. Det vart utferdiga ein mangellapp, skriv vegvesenet i ei pressemelding. Totalt 97 køyretøy var inne på kontrollplassen.