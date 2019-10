Han blir ny adm.dir i Helse Møre og Romsdal

Nyhende

Sunnmørsposten: Bakke har dei siste fem åra vore leiar i Aleris, og dei siste tre åra har han leia Aleris sine 14 sjukehus i landet som sjukehusdirektør.

– Med Øyvind får vi ein ung person som samtidig har allsidig erfaring frå både den offentlege og private delen av helsesektoren. Eg meiner Øyvind har den erfaringa og dei personlege egenskapane som trengst for å leie Helse Møre og Romsdal på ein god måte, seier styreleiar Ingve Theodorsen til Helse Møre og Romsdal si nettside.

Øyvind Bakke tar over for Nils Kvernmo, som vart konstituert i stillinga i vår. Bakke kjem opphavleg frå Hordaland. Han er utdanna sjukepleiar og har tatt ein master i leiing frå Copenhagen Business School. Han har vore avdelingssjef på Ahus, jobba i Spekter og deretter Deloitte før han gjekk til Aleris.

Frå 2022 skal HMR drive rundt 400 millionar kroner billegare. Bakke meiner han er kjend med utfordringane som Helse Møre og Romsdal står overfor.

– Den største motivasjonsfaktoren for meg er samfunnsoppdraget, og å jobbe for å skape eit godt pasienttilbod til innbyggarane i Møre og Romsdal. Eg har inntrykk av at Helse Møre og Romsdal har mange engasjerte og kompetente medarbeidarar, og at innbyggaren er svært engasjert i helsetenester og sjukehus, seier Bakke til helse-mr.no.

Det var ni søkjarar til stillinga etter at tre av dei trekte seg. Namnet på to av søkjarane stod ikkje på den offentlege søkarlista, Bakke var ein av desse.

