Må vurdere vegen vidare for Smia Utvikling

Nyhende

Avtalen mellom kommunane og innovasjonsselskapet Sunnmøre Kulturnæringshage, som Smia Utvikling er ein del av, går ut ved nyttår. Fellesnemnda for nye Volda vart i sist møte orientert om at rådmannen vil ha vurdert det samla næringsapparatet, inkludert medlemskap i Visit Nordfjord, for å vurdere vidareføring av Smia Utvikling.