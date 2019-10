Nærpoliti i praksis

Nyhende

Tre butikkinnbrot der «berre» det eine førte til tjuveri av varer, hadde neppe blitt den store politisaka i ein større by. For dei som blir utsett for innbrot, er slike saker viktige og alvorlege nok. Difor er det viktig at vi har eit nærpoliti som er fysisk til stades i nærmiljøet, som har publikum på si side og som responderer når tipsa kjem inn.