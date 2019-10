Nyhende

Fellesnemnda for nye Volda vedtok samrøystes at det skal arrangerast fest for dei «gamle» kommunestyra i Volda og Hornindal og nye Volda for å markere overgangen til ny kommune. Festen skal arrangerast 19. desember. Kostnadsramma for festen er 32.000 kroner, med dekning i prosjektet nye Volda.