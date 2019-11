Ellevill bygdakveld i Markane

Nyhende

Fjordingen var til stades i ungdomshuset Skogstjerna laurdag kveld, og etter at programmet var over, snakka vi med Grete og Per Hatledal i ein sofakrok i kjellaren, i pausen mellom gryteretten og kaffi- og kakebordet. Dei var begge svært nøgde med kvelden så langt, og hadde berre godord å seie.