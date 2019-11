Nyhende

Statens vegvesen hadde tungtransportkontroll på Folven tysdag.

Ein førar vert meld for å drive transport utan godkjent yrkeskompetansebevis, og to førarar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket.

Det vart utferdiga eitt gebyr for manglande bombrikke, og ein fekk mangellapp for tekniske manglar.