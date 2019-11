Budsjetterer med investeringar for nær 130 milllionar

Nyhende

Men i følgje strynerådmannen er det gjengs for dei fleste kommunar at ein må forvente ein nedgang i økonomien etter fleire gode år. Dette kjem blant anna til uttrykk i overføringane frå staten. I budsjettet for 2020 er det lagt inn ca 228 millionar i rammetilskot. Til samanlikning var dette over 249 mill. i 2018.