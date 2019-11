Satsar på langopne butikkar

Nyhende

– Det var tilbod før om langope på torsdagar, men så gjekk ein vekk frå det. Så det er den tråden vi tek opp att, seier Wenche Lindvik Aaning i Moods. Dei har saman med sju andre butikkar bestemt seg for å satse på langope heilt til klokka åtte. Dei fleste har allereie testa ut ordninga eit års tid, men merkar at det er behov for å samkøyre og marknadsføre tilbodet, for det herskar ei viss forvirring ute blant kundane. Sidan det ikkje gjeld alle butikkane i gata opplever dei at mange blir overraska over at butikkdøra er open etter kl 17.