Stålbrua frå Stryvo var eit særs komplisert stykke monteringsarbeid:

Slik kom stålbrua på plass

Stålbrua frå Stryvo som vann Stålkonstruksjonsprisen 2019, er spesiell ved at brua er berre to cm tjukk. Måten brua vart montert på plass, 1.400 meter over havet oppe på Sognefjellet, var heller ikkje heilt A4…