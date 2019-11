Fibernett til dei siste 1.000

Nyhende

Stryn kommune har i fleire år arbeidd for å bygge ut digital infrastruktur med høg kapasitet. Fredag 8. november markerte kommunen og Telenor at avtalen om fiberutbygging for nær 1.000 husstandar var i boks. Området som står att er altså frå Tistam til Sunde i Olden. Arbeidet med utbygginga på denne strekninga skal vere ferdig i mai 2021.