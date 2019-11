Søkjer Staten om 9,6 mill

Nyhende

Vedtaket er i samråd med tilrådinga frå fylkesrådmannen.

I forslag til statsbudsjett for 2020 sette regjeringa av ein pott på 100 millionar kroner i tilskot til fylkesvegar med særleg stor næringstransport.

Fylkesrådmannen og kommunane er samde om at fv 60 har slik status. Fv 60 er i dårleg forfatning, og er no blitt Møre og Romsdal fylke sitt ansvar etter at Sogn og Fjordane fylkeskommune gjekk frå politiske løfte og dumpa prosjektet ned på marginallista. Vegen er humoristisk døypt til Norges lengste berg og dalbane.