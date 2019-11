Pengar til vidare planlegging av skipstunnelen

Nyhende

Løyvinga går til å halde oppe framdrifta i planleggingsarbeidet med skipstunnelen, slik at ein etter kvart kan legge til rette for eit endeleg vedtak om byggestart.

– Vi er glade og letta over at Høgre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget no sikrar at framdrifta i arbeidet med Stad Skipstunnel kan halde fram, slik at det er mogleg med byggestart for Stad Skipstunnel i 2021 som føresett i Nasjonal Transportplan. Det seier Alfred Bjørlo (Venstre, ordførar i Stad kommune), Stein Robert Osdal (KrF, ordførar i Selje kommune), Geir Årvik (Høgre, Leiar i Samfunns- og næringsutvalet i Stad kommune) og Per Tore Borgund (leiar i Stad Frp) i ei pressemelding.

Stad Skipstunnel er det einaste store investeringsprosjektet innanfor sjøtransport i Nasjonal Transportplan (NTP). Stortinget har tidlegare gått inn for at Stad Skipstunnel skal byggjast med byggjestart i denne stortingsperioden.

Skipstunnelprosjektet på 1,7 km har ei kostnadsramme på 2,7 milliardar kroner og er fullfinansiert i NTP med føresett byggestart seinast i 2021.