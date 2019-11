Til lesarane: – Fjordingen skal halde fram som avisa for indre Nordfjord

Nyhende

1. januar 2020 opphøyrer Hornindal som sjølvstendig kommune og vert del av nye Volda. Prosessen mot samanslåinga er for lengst i gang, sist gjennom valet og konstituering av nytt kommunestyre.

Mange har lurt på kva som skjer med Fjordingen etter 1. januar 2020. Vil honndølene miste lokalavisa si? Skal Fjordingen ta mål av seg til å bli lokalavis for Volda kommune?

Svaret på begge spørsmål er nei. Fjordingen sitt dekningsområde har vore Stryn og Hornindal, innimellom med ein kik utanfor eigne grenser. Slik skal det framleis vere. I det bildet skal Stryn vere størst og dermed hovudkommunen.

Vi har stor tru på at både stryningar og honndøler framleis vil ha mykje med kvarandre å gjere. Vi er og overbeviste om at honndølene sin identitet og geografiske tilhøyrsle til Nordfjord vil halde fram. At Volda melder seg inn i Visit Nordfjord frå nyttår, er og eit signal om Nordfjord sin betydning for den nye kommunen.

Trass i kommunesamanslåing vil Hornindal fysisk liggje eksakt på same staden som før. Forskjellen er at forvaltninga av kommunale tenester skjer frå ein annan stad og som del av eit større system. Det skal vi som lokalavis følgje med på, heile tida med det mål å leite fram dei sakene som er viktige for innbyggjarane i Hornindal. Vi trur ikkje at andre aviser enn Fjordingen vil ta den rolla; å leite fram Hornindals-stoffet i det nye Volda. Målet vårt er og å gjere dette stoffet interessant for ei vidare lesarskare enn berre Hornindal. I den tru at lesarane ofte ønskjer litt vidsyn. Så vil samanslåinga til ei ny kommune og bety at vi som avis må følgje med på nokre overgripande saker når desse får konsekvensar for honndølene.

Volda har og ein del regionale funksjonar som vil vere av interesse for lesarar både i Stryn og andre stader. Ikkje minst gjeld dette sjukehuset og andre helsetenester, det kan gjelde høgskulen, samferdsel og andre område. Kriminaliteten kjenner ingen grenser, og politiet jobbar og vil jobbe over nye grenser. For å nemne nokre døme.

Presentasjonen vår i førre avis av Volda-rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan viser korleis vi tenkjer å jobbe. Der presenterte vi dei overordna linjene, samtidig som vi leita fram kva som er spesifikt for Hornindal og henta inn kommentarar frå politikarar heimehøyrande i Hornindal.

Fleire av avisene i Polaris Media har inngått avtale der vi kan bruke kvarandre sine redaksjonelle saker. Mange lesarar har sett at Fjordingen, både på nett og i papir, har hatt på trykk artiklar både frå Møre-Nytt og Sunnmørsposten. Dette samarbeidet gjer at vi som aviser kan hjelpe kvarandre til eit større redaksjonelt mangfald og det kan i nokre saker innebere reelt samarbeid, slik Fjordingen og Møre-Nytt gjorde både rundt valet og ved konstituering av kommunstyre.

Ikkje berre vert kommunekartet annleis frå nyttår. På same måte som Hornindal vert historie, vert Sogn og Fjordane historie når fylket går inn i Vestland. Også det skapar utfordringar både i form av avstand og at det kan bli vanskelegare å finne fram det fylkesstoffet som omhandlar og er interessant for indre Nordfjord. Vi skal likevel gjere vårt beste også i å finne fram i jungelen av fylkesstoff.

Mellom alt dette, vil næringslivet og kulturlivet halde fram uavhengig av grenser. Og ikkje minst dei mange person-historiene. Tips oss og hald kontakten, så skal vi i samarbeid med de som lesarar og tipsarar halde fram som lokalavisa for indre Nordfjord.