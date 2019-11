Dømd til 18 års fengsel for drap på nordfjording

Nyhende

Høgsterett i Praha har i følgje NRK Sogn og Fjordane skjerpa straffa for mannen som drap ein Nordfjord-mann i Praha i oktober i fjor. Mannen vart i førre rettsinstans dømd til 15 års fengsel, men både han og påtalemakta i Tsjekkia anka.

No har Høgsterett skjerpa straffa til 18 års fengsel.

I følgje NRK skriv retten at «tiltalte har oppfylt kriteria for fire straffbare forhold mot ein eldre person, som han var fysisk overlegen. I følgje ein psykologekspert er prognosen for rehabiltering veldig dårleg, nær utelukka».

Nordfjordingen i 60-åra skal ha møtt to tsjekkiske menn i nærleiken av flyplassen i Praha og blitt med dei til sentrum. Han vart funnen død i eit buskas vest i byen. Fem dagar seinare vart to menn arresterte og sikta i saka. Den eine av dei to karane er i følgje NRK dømd til fengsel i 18 månader for å ha vore med og rana nordmannen.

Advokat David Oplatek har i følgje NRK representert dei etterlatne til den drepne, og uttaler at dei er tilfredse med straffa på 18 års fengsel.

21-åringen som no er dømd, har i retten sagt at det aldri var meininga å drepe. Mannen er tidlegare dømd for ran.

Det er uvisst om dommen blir anka til nasjonal Høgsterett.