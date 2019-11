Kven meiner du fortener Lutt-prisen?

Nyhende

Sidan 2006 er Luttprisen delt ut til årets artist frå Sogn og Fjordane. For å gjere prisen enno større, går i år fleire av lokalavisene saman med NRK for å dele den ut. Det skal delast ut pris både til årets artist, årets talent og ein bakompris til ein viktig aktør i musikklivet i Sogn og Fjordane, opplyser Lutt-general Stian Sjursen Takle i ei pressemelding.





Lokalaviser som medarrangør

Både Firda, Sogn Avis, Fjordenes Tidende og Firda Tidend skal vere med på laget, og kjem mellom anna til å sende prisutdelinga direkte på sine nett- og mobilsider.

- Det er veldig spennande og viktig at vi no er enno fleire som går saman om å dele ut desse prisane. Målet mitt med Luttprisen har heile tida vore at fleire skal få augene opp for dei fantastiske musikarane vi har i regionen vår. At avisene også blir med på laget er avgjerande for å lage ein viktig pris inn i framtida, seier Stian Sjursen Takle i NRK Sogn og Fjordane.





Ønskjer engasjement

I fjor var det Thea Hjelmeland som vart tildelt Luttprisen. Tidlegare har artistar som Sigrid Moldestad, Eva Weel Skram og Kjartan Lauritzen fått tittelen som årets artist frå Sogn og Fjordane. No kan du altså vere med å bestemme kven som skal få prisen for 2019.

-For oss er det viktig at folk i fylket engasjerer seg i kven som skal få prisen. Difor inviterer vi alle både til å nominere, og seinare skal ein også få røyste på finalstane, seier redaktør Erling Wåge i avisa Fjordenes Tidende som i år er med på utdelinga av prisen.

Prisvinnarane får stipend frå Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane sine eigarstiftingar. Vil du føreslå ein kandidat sender du kandidaten sitt namn og ei kort grunngjeving til Luttprisen@blestfest.no.





Blestfestivalen

Luttprisen er også i år ein del av Blestfestivalen, som er ein stor musikkfest for ny musikk frå Sogn og Fjordane. Så langt er artistar som Maren, Sissel Marie, Gold Celeste, White Man Dancing og MayRahKee plukka ut til å få spele på sjølve Blestfestivalen. Snart blir det også klart kven som kjem for å spele på utdelinga av Luttprisane laurdag 18. januar på Larris Scene i Førde. Kven som er finalistar i kampen om å bli årets artist frå Sogn og Fjordane blir klart før jul.