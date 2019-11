Ein kan diskutere fornuften i at Arbeidstilsynet gjennom økonomisk straff kan tvinge fram ein politikk

Nyhende

Rådmann Rune Hovde har lagt fram sitt forslag til 2020-budsjett for Stryn kommune. På same måte som mange andre, slit også Stryn med betydeleg lågare rammetilskot frå Staten. I budsjettet for 2020 er det lagt inn 228 millionar kroner i rammetilskot. Til samanlikning var dette over 249 millionar kroner i 2018.