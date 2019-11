Hornindal får ny prest -men først i 2021

Nyhende

Møre-Nytt kunne fredag melde at Per Kristian Hovden Sætre (35) er tilsett som ny sokneprest i Søre Sunnmøre prosti, med Hornindal, Austefjord og Bjørke sokn som særleg tenesteområde. Han vart tilsett av Møre bispedømmeråd 27.9, og har takka ja til stillinga.

Det opplyser Volda kyrkjelege fellesråd i ei prestemelding.

- Vi er svært takksame for å få ein ny og dyktig prest på plass hos oss, særleg i ei tid der kyrkja har vanskar med å rekruttere nok prestar, og vi ser fram til at Per Kristian tek til i stillinga, heiter det i pressemeldinga. Den nye presten er opphavleg frå Ørsta, er gift og har to born.

Hovden Sætre skal derimot ikkje starte i prestegjerninga før på nyåret i 2021, for han er i dag stipendiat ved MF Vitenskapelig Høyskole, der han arbeider på ei doktorgrad i Det nye testamentet. For å fullføre doktorgradsstudia har Hovden Sætre fått permisjon frå soknepreststillinga i heile 2020.