Nyhende

Ein førar vart meldt til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglane og to andre fekk åtvaring for brot på same regelverk under ein kontroll ved Kjøs bru søndag kveld. Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Eitt køyterøy vart sendt direkte til verkstad for kalibrering av fartsskrivar. Ein fekk gebyr fordi han mangla kjetting og to måtte rydde siktsona før dei fekk køyre vidare.