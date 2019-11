Julemesse i Heimlund

Nyhende

I Innvik har dei hatt tradisjon for å arrangere marknad før jul i mange år. Først i Styrkhallen, så i Gamle Innvik Ullvarefabrikk. I år såg det ei stund spøke ut for det tradisjonsrike arrangementet, men til helga er det klart for nok ei innhaldsrik julemesse, men denne gong i ungdomshuset Heimlund.

– Vi har hatt messe i kring tretti år og tykte det var for gale at den skulle bli lagt ned, seier Jill Trude Dyrvang i Innvik Bygdekvinnelag. Saman med Heimlund og Innvik Bygdeutvikling er dei arrangør. Og Dyrvang kan love mange godbitar.

– Vi har 25 utstillarar frå fjern og nær. Bakst, smykker, handarbeid, hudpleie, julekaker og mykje meir. Det blir også kafé.