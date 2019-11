Søket i Jølstravatnet: Fjernar masser rundt større metallgjenstand

Nyhende

Arbeidet med å heve bilen som vart teken av ras i Jølster i sommar held fram.

Vel ei veke etter oppstart byrjar no arbeidet med å fjerne masser rundt ein større metallgjenstand, og prosessen med å heve bilen etter raset held fram, opplyser politiet.

Arbeidet med å lokalisere funnstaden har teke lenger tid enn først venta. Etter å ha ankra flåten fast ved funnstaden sist veke, fann leitemannskapa at gjenstanden likevel ikkje var synleg med undervasskamera eller sonar, trass i at staden var merka og at sikten under vatn var på rundt 1 meter.

Det var ved hjelp av metalldetektor selskapet Norwegian Tunnel Inspection AS måndag ettermiddag fann ein ca. 2 meter brei metallgjenstand i vatnet. Gjenstanden er ikkje synleg over botnen og ligg nedgraven under massene.

– Vi har no markert funnstaden og vil i løpet av dagen starte arbeidet med å fjerne ein del masser rundt metallgjenstanden for å finne ut kva det er. Vi kan pr no ikkje seie med sikkerheit kva vi har funne ettersom vi ikkje kan ssjå gjenstanden visuelt, seier innsatsleder Torbjørn Thue i Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Det er venta at sikten vil forsvinne når arbeidet med å fjerne massene startar. Ein kompressor som er festa til ROV-en vil kunne suge vekk jordmasser rundt gjenstanden. Dette er ein prosess som kan ta flerie dagar. Det er førebels for tidleg å seie kor djupt under massene gjenstanden ligg. Målet er å kunne få vekk nok jordmasser slik at ein kan feste løfteutstyr til gjenstanden.

– Vi håpar at vi raskt kan få bekrefta eller avkrefta om det er den aktuelle bilen vi har funne. Det at gjenstanden ligg under massene, kan tyde på at massene er ustabile. Vi trur han kan ha sokke ned under botnen. Selskapet som har fått oppdraget vil vurdere om dei skal feste noko i gjenstanden slik at han ikkje søkk meir når dei byrjar å fjerne massene rundt, sier Thue.