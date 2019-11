Siste innspurt for nyopning ved Stryn Mek Verksted

Nyhende

Rolf Langeset og kollegaene hans har overteke Ford-agenturen for Nordfjord. Laurdag får det nye bilmerket sitt eige butikklokale ved Stryn Mek Verksted.

– Ja, no er det siste hand på verket, fortalde Rolf Langeset, Einar Fredheim og Knud Frausing då Fjordingen var innom tysdag. Fredheim var i full sving med støvsugaren i dei heilt nye lokala. Der det tidlegare var kiosk og bensinstasjon er det no blitt utstillingshall for nye bilar.

– Vi har bygd om dei gamle lokala og gjort plass for nybilutstilling for Subaru. Ford vert det største merket med flest modellar, og får sin eigen butikk i lokalet ved sidan av, fortel Rolf Langeset. Ombygginga og satsinga i samband med overtakinga av Ford utgjer ei betydeleg investering som Langeset har stor tru på. No ser han og staben fram til opning laurdag.