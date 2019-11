Vegdelegasjon møtte samferdselsministeren

Nyhende

Ærendet var å trykke på for å få avklaring på nivå for vidare planarbeid for ny trasé og tunnel RV 15 Strynefjellet. Dette vil bli eit rassikrings-, beredskaps- og mobilitetsprosjekt som vil knyte Nordvestlandet og E6 saman mellom Skjåk og Stryn.

– Samferdselsdepartementet gjekk for konsept B1 for vidare planlegging, og vi var tydelege på at her ønskjer vi at ein kan gå rett på regulering. Det ligg så mykje kunnskap og utgreiingar til grunn, at det må vere mogleg. Da treng vi løyvingar til planmidlar for løysinga B1 med arm til Oplendskedalen (Geiranger). Dette må prioriterast inn mot kommande NTP, og korridortenking opp mot E6 er her avgjerande, skriv Gode Vegar i ei felles pressemelding frå delegasjonen på møtet.

Tunnelane var underdimensjonerte på 70-talet, og no må få ein fjellovergang som står seg for framtida, meiner delegasjonen.

– Denne fjellovergangen er ei viktig transportåre for næringa på Nordvestlandet, for reiselivet i heile området og ikkje minst for beredskapen på begge sider av fjellet.

Om vegen blir stengt om vinteren, fører det til store økonomiske tap for næringstransport som server både nasjonal og internasjonalt og gjev lange omkøyringsvegar. Det fører også til at kollektivtransporten stoppar opp. Om sommaren er trafikken stor og med dagens tunnelar er dette høgrisiko med tanke på kor mange folk som oppheld seg i tunnelane til einkvar tid.

– Beredskapsmessig må vi få tunnelar som oppfyller tunnelforskrifta og sikrar sjølvredningsprinsippet. Naudetatane både frå Skjåk og Stryn har 45 minutt utrykkingstid, og det seier seg sjølv at til større sjansane er for at noko kan skje i tunnelane til større konsekvensar vil dette få om det ein dag byrjar å brenne i ein buss, lastebil eller bil, heiter det i pressemeldinga.

Samfunnsmålet i KVU er at «RV 15 Strynefjellet skal etablerast som eit trygt og påliteleg heilårssamband som støttar næringslivet og innbyggarane sine behov for gods- og persontransport».

Neste steg no blir å utfordre fylkeskommunane som skal prioritere opp mot NTP, Vestland, Innlandet og Møre- og Romsdal.