26 dagsturhytter i Sogn og Fjordane må vere det mest komplette trivsels- og folkehelseprosjekt som er gjennomført

Bygging av 26 dagsturhytter i like mange kommunar i Sogn og Fjordane må vere det mest komplette trivsels- og folkehelseprosjekt som er gjennomført i eit fylke. Sjølv om mange har vore delaktige for å få prosjektet gjennomført, er det først og fremst ein mann som har æra for at ein temmeleg luftig ide vart landa. Ikkje berre ein, men 26 gonger. Mannen er Atle Skrede, fylkeskommunen sin primus motor for spelemiddelprosjekt. Han fekk ideen om å byggje 26 like dagsturhytter, men slik at kvar hytte skulle vere unik. Kommunane spelte sjølv inn kvar hyttene skulle plasserast, og har teke eigarskap både gjennom løyvingar og eigeninnsats.