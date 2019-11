Metallgjenstanden i Jølstravatnet var likevel ikkje den sakna bilen

Nyhende

Denne veka har mannskap jobba med å fjerne jordmasser kring metallgjenstanden i Jølstravatnet som vart lokalisert ved hjelp av metalldetektor. Gjenstanden vart lokalisert på 170 m djupn.

- Det viser seg diverre at dette ikkje er bilen som vart teken av raset i sommar, opplyser Politiet Vest ved innsatsleiar Torbjørn Thue.

Gjenstanden som er funnen er ein samanfiltra bunt med gjerdenetting.

Etter at det vart avdekka at det ikkje var den aktuelle bilen som var lokalisert, har mannskapet søkt vidare med metalldetektor i det nærliggande området det siste døgnet. Dette for å vere sikre på at det ikkje er andre metallgjenstandar i nærleiken.

I tillegg vil det bli gjort et forsøk på å fjerne nettingen for å kvalitetssikre at det i dette området ikkje er meir metall. Dette arbeidet vil gå føre seg dei neste dagane, opplyser politiet.

- Når arbeidet er utført, vil ein ta opp til vurdering om det er ytterligare tiltak ein kan sette i verk for å prøve å lokalisere bilen, opplyser innsatsleiaren.

Familien er skuffa og i djup sorg etter at søket etter den omkomne Ingar Sægrov er resultatlaust, opplyser ein talsmann for familien til NRK Sogn og Fjordane.