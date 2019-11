Julemesse i Innvik og julemarknad i Stryn

Nyhende

Her skulle det vere mange mulegheiter til å skaffe seg både julegåver, bakst og andre godbitar.

I Innvik har ein hatt tradisjon for å arrangere marknad før jul i mange år.

Først i Styrkhallen, så i Gamle Innvik Ullvarefabrikk. I år såg det ei stund spøke ut for det tradisjonsrike arrangementet, men til helga er det klart for nok ei innhaldsrik julemesse, men denne gong i ungdomshuset Heimlund.

– Vi har hatt messe i kring tretti år og tykte det var for gale at den skulle bli lagt ned, seier Jill Trude Dyrvang i Innvik Bygdekvinnelag. Saman med Heimlund og Innvik Bygdeutvikling er dei arrangør. Og Dyrvang kan love mange godbitar.

– Vi har 25 utstillarar frå fjern og nær. Bakst, smykker, handarbeid, hudpleie, julekaker og mykje meir. Det blir også kafé, fortel arrangørane.

I Stryn arrangerer Stryn Handel julemarknad inne i kulturhuset laurdag 23. november med mange utstillarar og varierte produkt.

Same dag inviterer Stryn kommune og frivilligsentralen til god førjulsstemning utandørs på Per Bolstad plass.

Her blir det aktivitetar for både store og små, og noko å bite i for dei som kjem innom. Ei lokal dansegruppe, Stryn hagelag og Sølvbergsbruket/Kleppane gard er blant dei som kjem, fortel Jannike Sunde i Stryn kommune.