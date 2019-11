320.000 kr i styrehonorar

Nyhende

Protokollen for generalforsamlinga til Loen Skylift AS syner at det er greitt betalt å sitje i styret til føretaket som omsette for over 45 millionar i 2018, og hadde eit årsresultat på ca 11 millionar. Av dette vart 10,15 mill betalt tilbake til eigarane i form av utbyte.