Fattighuset: – Tusen takk, Stryn!

Nyhende

– Tusen takk, Stryn! skriv Fattighuset på si facebookside.

– Vi har akkurat fått en fantastisk levering fra Stryn, som vi har fått flere år før. En trailer med fem store paller, både nye julegaver og brukte klær og saker! Vi tar med glede i mot traileren og blir veldig imponert over engasjementet til dere fininger i Stryn! Mange bjørneklemmer fra oss til dere, og tusen takk for at dere er med på å gjøre en forskjell!





For ein herleg kommune

Initiativtakar Sonja Kristin Moen er svært glad for tilbakemeldinga, og deler dette med alle bidragsytarar.

– Tusen takk til alle som gjer dette mogeleg. Tenk kor mange vi gler, seier ho.