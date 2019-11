Vestland-stykke til Innvik og Stryn

Nyhende

27. februar viser teateret stykket 100 Songar i Styrkhallen i Innvik. Same stad får besøk av Vestland, Vestland 17. oktober.

16. oktober kjem Vestland, Vestland til Stryn kulturhus. Hit kjem også Frakt under havet i november.

Fleire framsyningar kan og kome på programmet.

Skiftar namn til Teater Vestland

I ei tid med store endringar lanserer Sogn og Fjordane Teater eit stødig repertoar for 2020.

Frå og med 2020 skiftar Sogn og Fjordane Teater namn til Teater Vestland. Som turneteateret for alle i det nye fylket får teateret større turneområde og ny logo. Teater Vestland er det teateret i Norge som turnerer mest med store produksjonar på nynorsk, og målet er at endå fleire bygder, tettstadar og byar i det nye fylket skal få høyre sitt eige språk frå scena, skriv teateret i ei pressemelding.

Urpremiere med mykje humor

Teateret kommenterer fylkessamanslåinga med det humoristiske stykket «Vestland, Vestland» av Finn Tokvam.

Framsyninga er ei gåvepakke frå Teater Vestland og Det Vestnorske Teateret til alle innbyggarane i det nye fylket. Her får publikum vite ein heil del om Sogn og Fjordane og Hordaland som dei sikkert alltid har lurt på, og ein heil del som dei ikkje visste at dei lurte på. På scena står Claus Sellevoll frå Alversund i Nordhordland og Sigrid Moldestad frå Breim i Nordfjord. Odd-Erik Lothe har tonesett fleire nye songar, og Arvid Ones har regien.

Noregspremiere

Teateråret startar med Roland Schimmelpfennig sitt nyskrive stykke «100 songar». Stykket tar for seg ein periode på fire minutt og fire sekund på ein togperrong. Han løftar fram historiene til ei rekke tilfeldig forbipasserande. I februar blir det noregspremiere i teateret sin blackbox. Terje Skonseng Naudeer er tilbake på teateret som regissør.









Årets storsatsing

På tampen av året viser teateret storsatsinga «Frakt under havet». Eit moderne drama og tragedie der forholdet mellom individ, familie og samfunn står sentralt. Den frie immigrasjonen til Amerika er stoppa på midten av 50-talet, men nauda i Italia driv likevel mange til å reise over havet for å bli smugla inn. Stykket er skrive av Arthur Miller, og skremmande aktuelt den dag i dag, heiter det i presseomtalen.