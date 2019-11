Jakta på verdscuptrofeet startar i helga

Nyhende

Fjorårsvinnar i verdscupen i skiskyting, Johannes Thingnes Bø, og Tarjei Bø er klare for dei første verdscuprenna i Östersund komande helg. Landslagstrenar Egil Kristiansen seier at brødrene Bø er i rute, men at særleg Johannes kanskje treng litt tid før han kjem skikkeleg i siget:

– Dei er begge i god trening og skal vere veldig klare til Östersund. Johannes treng kanskje nokre renn før det blir veldig bra, så han treng nok å gå mix-stafetten før sprinten på søndag.

I helga blir også første runde i norgescupen i skiskyting for senior arrangert på Geilo. Sprint og fellesstart står på programmet. Johan Eirik Meland (Markane IL), Erlend Bakken (Markane IL) og Vegard Skrede (Hardbagg IL) er påmelde til desse løpa.

Det blir også renn for aldersbestemte klassar, og indre Nordfjord stiller med ein fyldig tropp.