Usemje om fordelinga - men auka potten

Nyhende

– Ting tyder på at vi ikkje er heilt i mål. Då vi hadde saka oppe i utvalet vart det etterlyst kriterium for tildelinga. Årets framlegg baserer seg på fjorårets, men det kjem ikkje fram kva som då vart lagt til grunn. Kvifor får nokon 20.000 og nokon 70.000. Vi valde å gi frå oss heile avgjerda, sa Kari Synnøve Muri (KrF), som er leiar for skule- og kulturutvalet.