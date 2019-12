Nyhende

Nordfjordrådet støttar juleaksjonen for ME-forsking, initiert av pårørande av ME-pasientar i Stryn, med 10.000 kroner. Det har vore arrangert to større fagkonferansar om ME i Stryn dei siste åra, og Nordfjordrådet ser det som vikktig å bidra til meir kunnskap om denne utbreidde sjukdommen, skriv dei i ei pressemelding.