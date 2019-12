Johannes og Tarjei går stafetten

Nyhende

Laurdag ettermiddag er det klart for den første verdscupstafetten over 4x7,5 km for skiskyttarane.

Etter 6. plass på Tarjei og 10. plass på Johannes på onsdagens normaldistanse over 20 km i Östersund er det to revansjelystne stryningar som står på startstreken, og landslagstrenar Egil Kristiansen stadfestar ovanfor Fjordingen at begge er tekne ut på stafettlaget:

- Ja, dei skal begge gå stafetten. Eg tippar dei er rimeleg revansjesugne etter normalen.

Johannes Dale går 1. etappe på stafetten, Erlend Bjøntegaard 2. etappe, Tarjei Bø 3. etappe og Johannes Thingnes Bø 4. etappe.