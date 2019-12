Herleg laurdagskveld

Nyhende

Når du tørkar lattertårer til taktfast applaus frå nær fullsett kultursal. Når du ventar på meir og duoen kjem på scena og takkar for seg. Når ikkje berre du ser på klokka og tenkjer at halvanna time forsvann jaggu fort. Eit teikn på at parhestane har treft ei nerve og erobra mange hjarte utan julekjas og mas.