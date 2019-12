Å kjempe for eiga bygd er fullt mulig utan å bli «ein stat i staten»

Nyhende

Stemninga var til å ta og føle på førre torsdag, då ordførar Stig Olav Lødemel slo ordførarklubba i bordet for siste vedtak gjort av Hornindal kommunestyre. Det har vore klart lenge at Hornindal og Volda smeltar saman til ei kommune frå 1. januar 2020. Likevel, då klubba small i bordet for samrøystes vedtak i den historisk siste kommunestyresaka, var det eit klubbeslag som markerte slutten på ei lang historie som sjølvstendig kommune og starten på noko nytt.