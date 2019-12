Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll i Loen og på Sandane onsdag.

- 157 køyretøy kontrollert for bilbeltebruk, alle hadde belte. 20 køyretøy vart tatt inn for nærare kontroll. Her vart det skrive ut to gebyr for slitte dekk og ein mangellapp for lysfeil. Ein førar måtte rydde i frontruta før vidare køyring, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.