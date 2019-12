Vil ha Rogaland med i Vestland

Nyhende

– I hovudet mitt er det som skjer no berre ein første fase. Eg trur sterkt på å samla eit sterkt Vestland. Då må Rogaland også vere med, seier Hestetun til Bergens Tidende.

Avisa fortel at den avtroppande fylkesordføraren i samband med det nye fylkestinget i Vestland 17. og 18. desember har teke fleire initiativ i saka. Hestetun skal mellom anna ha sendt to spørsmål til påtroppande fylkesordførar Jon Askeland (Sp) for å avklare om han er samd med henne, og om han vil gjere noko for å få Rogaland med på laget.

Hestetun har også fremja eit forslag der ho ber fylkestinget i Vestland vedta at dei ønskjer å få med seg nabofylket i sør, og at fylkesordføraren snarast set i gang denne prosessen.

Reaksjonane på forslaget er blanda.

Påtroppande fylkesordførar Jon Askeland (Sp) seier han i utgangspunktet er positiv, men meiner forslaget er noko ein må arbeide langsiktig med. Kollegaen hans i Rogaland, Marianne Chesak, meiner også forslaget kjem for tidleg.

– Eg trur ikkje det er stemning for dette no, seier Chesak som er blant mindretalet som tapte kampen om å slå seg saman med Hordaland og Sogn og Fjordane

Leiar for Senterpartiet i Sogn og Fjordane, Sigurd Reksnes, har på si side ikkje sans for ideen i det heile.