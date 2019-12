Vil samarbeide med pådrivarselskapet Gode Vegar AS

Nyhende

I likskap med Stryn, ønskjer nye Volda å samarbeide med pådrivarselskapet Gode Vegar AS som er eigd av Stryn Næringssamskipnad. Det var Sverre Leivdal (Ap) som fremja forslag i kommunestyret om at administrasjonen skal forhandle om ein samarbeidsavtale med Gode Vegar AS. Saka vert å legge fram for kommunestyret for godkjenning.