– Meir komplekse saker i barnevernet

Nyhende

Barnevernsleiar Rita Stølen Veamyhr var i formannskapet sist veke for å orientere om arbeidet i etaten. Ho peika på at sakene dei jobbar med har blitt meir og meir komplekse. Veldig ofte er det ikkje berre éin ting, men fleire forhold i same sak. Dårleg økonomi, utfordringar i samspelet i heimen, diagnosar og rus. var døme på slike.