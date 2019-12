Nyhende

Kvinna som er sikta for butikktjuveri i Stryn, er varetektsfengsla i fire veker. I tillegg til å stele klede for ca. 100.000 kroner, er ho sikta for tjuveri av privat post verdt ca. 2.000 kroner samt innførsel av alkohol og sigarettar.

– Tjuveri av post frå private postkasser er straffskjerpande. Saka er så godt som ferdig etterforska. Målet er å få saka beramma og pådømt innan dei neste fire vekene. Det er og aktuelt å begjære utvising frå landet, seier politioverbetjent Vidar Stavik.